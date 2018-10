Oroscopo Acquario domani 4 ottobre 2018. Caterina Galloni: un progetto vi metterà in grado di…

Oroscopo del 4 ottobre 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario: un progetto vi metterà in grado di…

Di energie ne avete da vendere ma il consiglio astrale, data la dissonanza odierna tra Luna-Urano-Marte, è quello di evitare che lo stress prenda il sopravvento. Se è vero che forse vi trovate in una situazione difficile da gestire e guardate al futuro con un certo timore, è altrettanto vero che Giove presto entrerà in Sagittario: un progetto – che forse avete già in mente – vi metterà in grado di progredire.

Un anno pieno di cambiamenti positivi, il successo e il progresso sono a portata di mano! Saturno in Capricorno aiuterà a stabilizzarvi, a mettere radici e a evitare sperimentazioni, ad assumervi rischi inutili come, invece, vorrebbe Urano che a maggio entrerà in Toro. Nel lavoro, è l’anno ideale per fare il punto della situazione e pensare a un nuovo orientamento o a un cambiamento radicale della situazione. Dovete essere aperti alle novità e cogliere i segnali che la vita trasmetterà sul vostro percorso. Denaro: le entrate lievitano e avrete la possibilità di rimpinguare il conto in banca; zero difficoltà ad affrontare le spese e vi sentirete rassicurati. Amore: i sentimenti non saranno in primo piano come il lavoro o la vita sociale per cui, se siete soli, sarà difficile che abbiate voglia di impegnarvi in una storia importante ma le avventure, i flirt, non mancheranno; in coppia, non trascurerete il partner ma farete in modo di spezzare la monotonia, di muovervi per la serie “chi mi ama mi segua”. Forma psicofisica: dinamici, con una volontà d’acciaio, vitali e intraprendenti. Unica accortezza: non sovrastimate le vostre energie.