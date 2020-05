Oroscopo Acquario 5 maggio 2020. Caterina Galloni: colloquio importante

Oroscopo del 5 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario (21 gennaio-19 febbraio): colloquio importante.

Sole-Mercurio congiunti in Toro mettono in primo piano gli incontri. Potreste avere un colloquio importante per la carriera o gli affari.

Saturno in Acquario è sempre presente per ricordarvi il passato e come utilizzarlo al meglio. Evitando, dunque, di commettere gli stessi errori.

Amore: in coppia, piccole discussioni per questioni di denaro. Soli: scatta un’attrazione fisica intensa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com