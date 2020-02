Oroscopo del 9 febbraio 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un affare va in porto.



Il Plenilunio in Leone si oppone al vostro Sole: è dunque un’ottima giornata per brillare, essere coscienti del vostro potere di seduzione e, al contempo, del potere che avete su chi vi circonda. E ne avete più di quanto pensiate ma, volutamente o meno, tendete a ignorarlo. Su un altro piano: la Luna è in armonia con Marte, il transito segnala che la prossima settimana concretizzerete un progetto o andrà in porto un affare. Amore: in coppia, ascoltate attentamente ciò che dice il partner, leggete tra le righe. Soli: un flirt passeggero, a sorpresa prende una piega importante: l’altro/a vi parlerà d’amore, di passione, di obbiettivi da raggiungere insieme.

L’oroscopo 2020 dell’ACQUARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Pronti a vivere cambiamenti importanti? Da una nuova casa a un nuovo lavoro, nel 2020 ci sarà una trasformazione, in molti scriverete un nuovo capitolo della vostra vita e lascerete alle spalle parecchi pesi. Se in un primo momento sarete agitati, disorientati – l’azione di Urano, Giove, Plutone è forte, dà un colpo di spugna al passato – a fine anno, quando Giove entrerà nel vostro segno, toccherete con mano che sono stati cambiamenti positivi. E’ tempo di affrancarvi da persone e situazioni o vostri atteggiamenti che vi hanno condizionato e andare avanti. Tenete presente che Saturno, dal 23 marzo al 30 giugno, sosterà nel vostro segno, poi tornerà a dicembre e formerà una splendida congiunzione con Giove: il lavoro che farete durante quei periodi vi metterà in grado di gettare le basi per il successo e il progresso futuri.

Lavoro: potremmo, senza esagerare, parlare di rinascita: c’è chi deciderà di cambiare lavoro o chiedere un trasferimento perché insoddisfatto, chi ripartirà da zero per vivere una nuova esperienza e, infine non è escluso che v’impongano un cambiamento: in questo caso, dopo un momento di abbattimento, vi risolleverete alla grande e non rimarrete a spasso, potreste decidere di avviare un’attività per conto vostro. In particolare ad agosto, progetti professionali e finanziari, avranno il vento in poppa. Infine, se il boss siete voi, ricordate che in alcuni momenti anche i migliori capitani a volte hanno bisogno del supporto dell’equipaggio: farvi aiutare dagli altri non è segno di debolezza.

Denaro: sarete soddisfatti della vostra situazione finanziaria, non dovreste avere problemi – anzi sistemerete qualche debito – ma soprattutto perché cambierete atteggiamento: vi impegnerete a risparmiare e saprete contenere le spese. E il mese di agosto sarà particolarmente fortunato, ci saranno nuove e consistenti entrate di denaro.

Amore: soli, gli incontri non mancheranno ma non saprete nemmeno voi cosa vorrete, passerete dalla voglia di impegnarvi a quella vivere in piena libertà e rischiate – a primavera e in estate – di farvi scappare qualche bella opportunità. In coppia, nei primi sei mesi del 2020 non mancherà qualche turbolenza: non tollererete che l’altro/a vi dica cosa fare, prenderete dei piccoli consigli per ordini e ciò portare a una messa a punto o a una rottura. Se vorrete ripartire su basi solide e costruttive dovrete chiarire alcune cose o darvi una regolata.

Salute: le energie non mancheranno ma è evidente che questo tourbillon di cambiamenti potrebbe stressarvi, incidere sull’umore e sulla qualità del sonno. La cosa migliore, quando sentite che la tensione sta prendendo il sopravvento, è quella di fare lunghe camminate o, volendo, jogging o, ancora, un’attività sportiva. Se l’idea non vi piace, potete praticare yoga o meditazione: ne trarrete grande giovamento.