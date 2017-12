Oroscopo Acquario del 1 gennaio 2018

Oroscopo del 1 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

realizzare, concretizzare…

Buon Anno, Acquario! Il 2018 vi permetterà di realizzare, concretizzare: raggiungerete i vostri obbiettivi e progredirete al consueto ritmo, ossia alla velocità della luce. Avrete inoltre la possibilità, nel lavoro, di guadagnare la fiducia dei superiori e ottenere una promozione, fare un passo avanti nella carriera. Per quanto riguarda questo primo giorno del 2018, smettete di pensare ai progetti, come farli progredire: avrete tempo, per cui rilassatevi in compagnia delle persone care.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]