Oroscopo Acquario del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

su un piedistallo…

Venere in armonia con il vostro segno vi fa sentire come su un piedistallo. Forse esageriamo leggermente ma è pur vero che le persone che vi circondano vi troveranno formidabili e ve lo diranno! Non è escluso che dietro alle parole ci sia un pizzico di adulazione – voi non siete degli sciocchi – ma tutto sommato vi faranno bene, vi sentirete gratificati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]