Oroscopo Acquario del 10 dicembre 2017

Oroscopo del 10 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

piedi per terra…

La disarmonia Venere-Nettuno, come per il vicino segno del Capricorno, anche per voi non è negativa: vi fa solo vedere i progetti in una prospettiva un po’ troppo ottimista. Per cui, piedi per terra, evitate di sognare troppo. E occhio alle spese, poiché sembra che in questo momento siate spendaccioni! Prima decade: dovrete parare qualche tiro mancino di rivali subdoli.

