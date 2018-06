Oroscopo Acquario del 10 giugno 2018

Oroscopo del 10 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

atmosfera poco distesa…

Luna e Marte in dissonanza, fanno pensare che l’atmosfera della domenica non sarà molto distesa: potrebbero riaffacciarsi alcune emozioni e sarete parecchio agitati. Anche se se dovesse trattarsi di emozioni positive, ad esempio riguardanti l’amore, chissà perché il fatto di provare amore o desiderio rischierà di farvi entrare in ansia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com