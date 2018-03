Oroscopo Acquario del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

inquieti…

La dissonanza Mercurio-Saturno scatena parecchio nervosismo, forse perché oggi aspettate una telefonata o un messaggio e non arrivano… E’ un fatto passeggero ma vista la natura impaziente dell’Acquario, sarete parecchio inquieti e insoddisfatti. Altra chiave di lettura: possibile che qualcuno non sia in vena di ascoltare ciò che dite e i vostri sforzi siano inutili. In questo caso, rimandate la conversazione alla prossima settimana.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]