Oroscopo Acquario del 12 aprile 2018

Oroscopo del 12 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un elemento sorpresa che…

A maggio, Urano entrerà in Toro e le sue vibrazioni iniziano già a farsi sentire: per alcuni Acquario c’è un trasferimento, per altri la fine di un ciclo. Nelle prossime settimane vi sentirete scombussolati ma pensiamo che la situazione sia già nell’aria. Nel mese di maggio, potrebbe esserci un elemento sorpresa, qualcosa di inatteso e su cui non avete alcun potere: sia chiaro, non sarà necessariamente negativo! Dovrete solo dar prova di elasticità.

