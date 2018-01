Oroscopo Acquario del 12 gennaio 2018

Oroscopo del 12 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

insicuri…

Più o meno da un anno avete avviato un progetto ma la sensazione è che non decolli velocemente quanto vorreste. Il problema è che in questo momento vi sentite insicuri: ci sono alcuni ostacoli e nel vostro territorio circola sfiducia. Ma basterà poco a far tornare la speranza: difficile vedervi inattivi, per cui sicuramente troverete la soluzione, al riguardo farete qualcosa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]