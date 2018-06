Oroscopo Acquario del 12 giugno 2018

Oroscopo del 12 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

organizzare la vostra vita…

L’entrata di Mercurio in Cancro accentua parecchio il vostro senso critico, cercherete il pelo nell’uovo e non sarete molto tolleranti. Ed essere poco tolleranti è già un tratto del vostro segno. Il pianeta, tuttavia, segnala che è il momento giusto per organizzare e sistemare la vostra vita in modo migliore e, se lo farete, ne sarete soddisfatti.

