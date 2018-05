Oroscopo Acquario del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

trovare qualcosa di…

La mente è fissata su un unico problema, il che potrebbe rendere difficile la concentrazione. Non è un buon momento per rimanere ancorati al solito quotidiano ma quello di trovare qualcosa di stimolante, che vi distragga da un chiodo fisso. Uscite, andate in posti nuovi, fate qualcosa di diverso: ritroverete un po’ di serenità.

