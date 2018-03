Oroscopo Acquario del 12 marzo 2018

Oroscopo del 12 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una proposta ma…

Settimana positiva: potreste ricevere una proposta e il tempo per riflettere se accettare o meno sarà poco. Che a voler riflettere siate voi o il vostro interlocutore, la questione non si porrà a lungo: Mercurio e Venere sono in Ariete, il segno più rapido dello zodiaco. Prima decade: siete malinconici, forse vi manca una persona o qualcuno non manterrà una promessa.

