Oroscopo Acquario del 13 aprile 2018

Oroscopo del 13 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

fate di testa vostra…

Giove in buon aspetto con Plutone, annunciano che è il momento giusto per fidarvi dell’istinto, soprattutto se riguarda un’ambizione personale o mettere in atto una strategia per fare passi avanti nella carriera. Ci sarà chi sarà pronto a offrire consigli o suggerimenti ma i pianeti indicano che non è detto siano utili. A conoscere bene la situazione siete soltanto voi: fate di testa vostra.

