Oroscopo Acquario del 13 gennaio 2018

Oroscopo del 13 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

uno spazio solo vostro…

Non è una giornata in cui avete voglia di unirvi agli amici: soprattutto in serata, sarete più introspettivi, desidererete uno spazio solo vostro per riflettere con tranquillità. E non sbagliate: esaminare una questione importante da una prospettiva diversa, potrebbe far arrivare nuove e positive idee per risolverla. Pensando fuori dagli schemi, in modo differente, troverete la soluzione. Prima decade: oggi siete nostalgici, fatto raro per l’Acquario, forse vi manca qualcosa o qualcuno.

