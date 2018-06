Oroscopo Acquario del 13 giugno 2018

Oroscopo del 13 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una storia romantica…

Venere in Leone, fino al 9 luglio, segnala un ottimo periodo per dare il via a una storia romantica o far evolvere la relazione d’amore già presente nella vostra vita. Non solo, visto che sarete più accoglienti e disponibili del solito, se di recente in un rapporto – anche lavorativo – c’è stata maretta, ora potrete ristabilire l’armonia.

