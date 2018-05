Oroscopo Acquario del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

la casa al centro della scena…

Con l’arrivo di Mercurio in Toro si parlerà della casa: lavori, arredamento e forse un trasloco. Da tempo parliamo dell’aspetto dinamico di Urano in Toro che incide sui cambiamenti nel settore privato, familiare o immobiliare. Potreste decidere, ad esempio, di acquistare un’abitazione ma solo perché sarete costretti. Infine, non è un periodo che vi vede comunicativi, non avrete voglia di condividere i pensieri o quanto meno, sarete disposti a farlo solo con le persone di cui vi fidate ciecamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com