Oroscopo Acquario del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

seguite l’istinto…

La Luna sbarca nel vostro segno, decuplica l’intuito, l’istinto: seguiteli, anche quando in mano non avete le carte vincenti. La dissonanza tra Venere e Saturno tende a imbrogliare la comunicazione con una persona cara, un collega per cui, fidatevi di ciò che sentite e non di ciò che vi dicono. Non è escluso, infine, che un incontro sia, ma solo momentaneamente, rimandato.

