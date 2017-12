Oroscopo Acquario del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

Una persona – o più in generale chi vi circonda – oggi potrebbe innervosirvi, forse a causa della sua impazienza, per i modi bruschi o aggressivi o, più semplicementem perché in questo momento vedete il lato meno piacevole del prossimo. Ma nel corso della giornata, sarete nella posizione ideale per appianare le cose, nonostante i punti di vista diversi. Gli aspetti odierni, inoltre, vi spingono a esaminare un problema – fonte di frustrazione – in modo completamente nuovo. Ed è così che arriverà la soluzione.

