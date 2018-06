Oroscopo Acquario del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

mettere ordine ma…

Con la Luna in Cancro, circola un po’ di agitazione, vorreste mettere ordine anche nei problemi banali ma qualcosa, oggi, potrebbe stravolgere i vostri programmi e sarà difficile, inoltre, fare affidamento su una persona o trovare un sostegno. Ciò potrebbe riguardare un cambiamento che, lavoro o casa, avete messo in atto nella vostra vita dopo l’entrata di Urano in Toro.

