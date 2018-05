Oroscopo Acquario del 14 maggio 2018

Oroscopo del 14 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario: chiarire quali sono…

Prendere delle decisioni oggi vi fa entrare in ansia ma non sarebbe più semplice pensare che forse non siete pronti ad affrontarle? Il novilunio di domani annuncia un nuovo ciclo ma oggi dovete prendere tutto con calma e non avviare iniziative di alcun tipo. Apportate modifiche e perfezionamenti, non è giornata di cambiamenti radicali ma il momento giusto per chiarire quali sono le vostre aspettative.

