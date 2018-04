Oroscopo Acquario del 15 aprile 2018

Oroscopo del 15 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

commenti umoristici che…

Un po’ burloni, dispettosi e non è sicuro che l’atteggiamento piaccia a chi vi circonda: potrebbero avere la sensazione che vi prendiate gioco di loro… Liberi, ovviamente, di fare delle battute ma non a spese delle persone care poiché non la prenderebbero bene. Attenzione, dunque, a ferire con commenti umoristici fuori luogo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]