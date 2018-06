Oroscopo Acquario del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

rallentare il ritmo…

E’ un venerdì un po’ complicato, potreste trovarvi di fronte a un ostacolo, un problema o a una sfida oppure, semplicemente essere dubbiosi sulla vostra efficienza. La cosa migliore è rallentare il ritmo, distaccarvi dalle situazioni così da poter successivamente guardarle da un’altra prospettiva. Nati a fine gennaio: circola passione, forse per una nuova attività o un’iniziativa o, ancora, per una persona in particolare.

