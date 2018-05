Oroscopo Acquario del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

pronti ad abbattere delle barriere…

La Luna Nuova in Toro fa arrivare bella energia per un nuovo inizio rispetto alla casa, la vita familiare o la vita personale. Oggi siete pronti ad abbattere delle barriere e alcune intuizioni potrebbe essere molto importanti. Pur evitando di premere il pedale dell’acceleratore, concedetevi di superare i soliti limiti: potete progredire! Se volete apportare dei cambiamenti in casa, nei rapporti con i familiari ora è il ciclo giusto per farlo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com