Oroscopo Acquario del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

la tentazione di spendere…

Lasciate a casa la carta di credito, altrimenti oggi la userete senza limiti… La tentazione di spendere sarà in agguato fino a sabato, momento del Novilunio. Non è detto, tuttavia, che il denaro esca per acquisti personali piacevoli: può essere che aiutiate una persona che ha grandi problemi finanziari e, come sempre, darete prova di una generosità che vi fa onore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]