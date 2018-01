Oroscopo Acquario del 16 gennaio 2018

Oroscopo del 16 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

distratti o eccessivamente concentrati…

Con la Luna in Capricorno, accade spesso che siate distratti o, al contrario eccessivamente concentrati per accorgervi del mondo circostante. In questo caso, anche oggi focalizzate l’attenzione su un’idea o su un eventuale problema e, seppure involontariamente, ignorate chi vi circonda: vi faranno delle domande a cui regolarmente non risponderete… Prima decade: i pianeti sostengono un progetto personale o di lavoro.

