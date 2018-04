Oroscopo Acquario del 17 aprile 2018

Oroscopo del 17 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un tuffo nel passato…

Venere oggi domina il cielo astrale e potreste fare un tuffo nel passato, provare nostalgia ma, sia chiaro in modo piacevole. Non sarete tristi, al contrario, vi direte che avete vissuto bei momenti! Tuttavia, non è escluso che ritroviate una persona del passato, ad esempio un/a ex, e l’amore provato a suo tempo potrebbe riaffacciarsi. Potreste essere abbastanza turbati.

