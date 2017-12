Oroscopo Acquario del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

obbligati a…

Potreste sentirvi obbligati a partecipare a determinati eventi di tipo familiare o lavorativo: la Luna si scontra con Nettuno e l’aspetto astrale indica che comunque non potrete sottrarvi, sarete costretti anche se non ne avete voglia. Proverete la sensazione di sprecare il vostro tempo che, invece, vorreste spendere in modo diverso! Terza decade: è un ottimo momento, realizzate un progetto, le amicizie sono al top!

