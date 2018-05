Oroscopo Acquario del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un cambiamento radicale…

Urano, vostro pianeta governatore, dall’Ariete oggi passa in Toro e per sette anni si stabilirà nel vostro settore della casa, della famiglia. Ed è probabile che, al riguardo, cambino le condizioni di vita forse perché traslocherete in una nuova abitazione oppure inizierete una convivenza con la persona amata. Si tratterà in ogni caso di un cambiamento radicale e fondamentale già iniziato a marzo: resta da capire se voi lo desideriate davvero o meno…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com