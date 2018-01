Oroscopo Acquario del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un atteggiamento bizzarro…

Venere entra nel vostro segno e vi terrà compagnia fino al 10 febbraio. Nel corso del transito avrete un atteggiamento bizzarro: un giorno amerete il partner alla follia e quello successivo lo ignorerete… Atteggiamento un po’ destabilizzante per chi vi è accanto ma, al contempo, eccitante: con voi è difficile annoiarsi! Per chi è solo, non è escluso un colpo di fulmine oppure un’amicizia prendere una piega diversa: per voi sarà come andare alla scoperta di un nuovo mondo. E per l’Acquario, l’amore deve essere sempre una scoperta…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]