Oroscopo Acquario del 18 maggio 2018

Oroscopo del 18 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

circondati d’affetto…

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli vi sorprenderà piacevolmente: sarete ospiti di amici e circondati d’affetto, vi faranno bei complimenti. E’ un passaggio veloce ma trovarvi in una cerchia di persone care pronti a gratificarvi, a trasmettere sentimenti dolci e gentili, non fa mai male… Vi sentirete sostenuti! Infine, siete pronti ad affrontare problemi che fino a oggi avete preferito rimandare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com