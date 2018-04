Oroscopo Acquario del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

attratti da…

Attratti da un bell’oggetto o da un capo d’abbigliamento e rischiate di spendere più di quanto dovreste… Siete certi di averne davvero bisogno? La domanda è questa e se la risposta non è affermativa, nonostante una momentanea frustrazione, tenete presente che il conto in banca ne risentirebbe parecchio. L’Acquario, tuttavia, è uno dei pochi segni zodiacali che quando ottiene una riuscita, si concede un regalo: è possibile che per questo oggi vogliate spendere?

