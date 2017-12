Oroscopo Acquario del 2 dicembre 2017

Oroscopo del 2 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

Avete le carte in regola per conquistare più di un cuore e nuova relazione potrebbe piacervi molto ma, come sempre, virerete più verso l’amicizia che all’amore. I sentimenti vi fanno paura, temete forse di soffrire o semplicemente evitate di impegnarvi seriamente? Sarebbe interessante capire cosa vi passa per la mente… Terza decade: ora o ma più, è il momento di agire o di prendere una decisione.

