Oroscopo Acquario del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un pensiero fastidioso…

Un pensiero fastidioso ronza nella mente come una mosca, un presentimento potrebbe ossessionarvi. Avrete la sensazione che… l’impressione che… senza che però ci sia un’intima convinzione e a contrariarvi sarà proprio questo. Forse non saprete come potrebbe evolvere una situazione e non riuscirete a pensare ad altro ma tenete presente che domani ci sarà una bella schiarita!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]