Oroscopo Acquario del 2 gennaio 2018

Oroscopo del 2 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

la mente vola e…

Un doloretto qui, un altro là: potrebbe essere solo la rappresentazione del vostro stress ma comunque, dove state con la testa? Nel lavoro siete presenti fisicamente ma la mente vola altrove, dovrete fare uno sforzo per concentrarvi, non dimenticare niente. Pur ricevendo buoni aspetti astrali, oggi siete distratti… Detto questo, potrebbe arrivare un’opportunità che non vi aspettate!

