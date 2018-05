Oroscopo Acquario del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

moderare l’impazienza…

Tante belle energie, un’ottima possibilità di concretizzare dei progetti e, come sempre, avrete voglia di premere l’acceleratore. Ma potrebbe essere che chi vi circonda non sia veloce quanto voi! E vita personale o lavorativa, toccherete con mano che gli altri non tollerano la vostra impazienza… Se volete mantenere buoni rapporti, dovreste contenerla.

