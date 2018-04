Oroscopo Acquario del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un passo indietro per…

Il Sole, da oggi e per quattro settimane sosta in Toro: periodo che può rappresentare l’occasione per fare un passo indietro e osservare i vari aspetti della vita, problemi e relazioni, in una nuova prospettiva. E’ al contempo, un ottimo momento per dedicare più attenzione alla forma fisica, curare l’alimentazione. Infine, il clan degli amici avrà più importanza del solito: vi sosterrete reciprocamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]