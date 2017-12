Oroscopo Acquario del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

pensate di aver visto tutto ma…

Con Saturno in Capricorno, potreste pensare di aver visto tutto, vissuto tutto ma il transito vi proverà il contrario. Può essere ci sia un settore che non avete ancora esplorato? In questo caso lo farete e ciò potrebbe tradursi in nuove conoscenze o idee che cambieranno la vostra vita. Ma nel corso del transito, potrebbe esserci un allontanamento da alcuni amici: persone che partono o sarete voi a cambiare luogo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]