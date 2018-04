Oroscopo Acquario del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

le imposizioni non fanno per voi…

Il punto non è che non vogliate ma più v’imporranno qualcosa e tanto meno sarete intenzionati a farla… E oggi potrebbero chiedervi davvero molto! Non è detto che lo facciano in modo esplicito ma capirete le aspettative di chi vi circonda e sarete spinti a non fare niente oppure tutto il contrario. E’ pur vero che la presenza di Marte in Capricorno non vi dà proprio voglia di entrare in azione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]