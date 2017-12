Oroscopo Acquario del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

tempo di riflessione…

Il Sole entra in Capricorno e, per voi, non è il periodo migliore dell’anno: spesso vi beccate un virus o, se avete degli obbiettivi da raggiungere, sembrano rallentare. E’ un tempo che a voi sembra lungo, eterno ma che, al contempo, è necessario per riflettere su ciò che siete riusciti a realizzare nel 2017 e su quel che vorreste concludere positivamente nel 2018.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]