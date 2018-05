Oroscopo Acquario del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

belle gratificazioni…

Il Sole entra in Gemelli ed è uno dei migliori periodi dell’anno per veder riconosciuto il vostro talento, mostrare ciò che siete in grado di fare. Nel lavoro arriveranno belle gratificazioni e sarete ancor più motivati, vi sentirete pronti a raggiungere, se occorre anche rischiando, gli obbiettivi che avete a cuore. Il coraggio non vi manca davvero, per cui avanti tutta! Infine, fino al 21 giugno, non è escluso che alcuni Acquario siano alle prese con la ristruttazione dell’abitazione o della casa di villeggiatura.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com