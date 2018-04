Oroscopo Acquario del 22 aprile 2018

Oroscopo del 22 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

fiducia nelle vostre capacità…

Realizzare un progetto o concretizzare un’ambizione, in questo momento non sarebbe un problema, l’importante è che abbiate completa fiducia nelle vostre capacità. Un mix di potenti energie planetarie, infatti, potrebbe spingere a porvi parecchie domande, chiedervi quali sono i passi giusti e, per questo, esitare. Prendete tempo, muovetevi quando vi sentirete davvero pronti.

