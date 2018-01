Oroscopo Acquario del 22 gennaio 2018

Pensioni e assegni per tutti, sterminio di tasse: fesso chi legge

Pensioni e assegni per tutti e sterminio di tasse, la campagna elettorale è più o meno tutta qui. O almeno tutta qui o quasi la campagna elettorale di chi chiede di essere votato per cambiare la musica, per andare al governo a sostituire quelli che c'erano e ci sono.