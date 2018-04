Oroscopo Acquario del 23 aprile 2018

Oroscopo del 23 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario: un sostegno inatteso…

Un sostegno riguardante un progetto potrebbe arrivare in modo del tutto inatteso. E’ un momento importante per fare significativi progressi nella carriera, Marte e Giove in buon aspetto accentuano il coraggio, triplicano le energie. Avete inoltre la possibilità di canalizzarle con successo su una questione che vi sta particolarmente a cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]