Oroscopo Acquario del 23 maggio 2018

Oroscopo del 23 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

la definizione di un affare…

In questo momento, rispetto alla definizione di un affare, potreste avere dei frequenti contatti con un avvocato o un notaio ma sembra che le cose non progrediscano rapidamente quanto vorreste. Pazientate, anche se non è nelle vostre corde, perché nel giro di un mese la situazione di cui sopra procederà alla velocità della luce!

