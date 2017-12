Oroscopo Acquario del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

I pianeti vi coccolano, siete circondati da parenti e amici che vi vogliono bene sinceramente, ricevete tanti regali e divertimento, piacere sono in programma. Eppure qualche Acquario è un po’ di malumore: a causa di Marte in Scorpione, potrebbe esserci un conflitto, una rivalità, gelosia che non si identificano proprio nello spirito natalizio…

