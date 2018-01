Oroscopo Acquario del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

bisogno di tranquillità…

Una pausa in questa settimana un po’ movimentata e non stupisce siate stanchi: probabilmente state rimboccando le maniche per rivoluzionare la vita lavorativa o personale. Per stare bene, dunque, oggi avete bisogno di tranquillità e serenità. La Luna si piazza nel vostro settore della famiglia e la confusione non fa per voi, preferite la compagnia degli amici intimi, del partner.

