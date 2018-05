Oroscopo Acquario del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

idee per migliorare la situazione…

Atmosfera ancora un po’ elettrica ma si placherà nel giro di pochi giorni. Non mancheranno, in particolare oggi, le idee per migliorare la situazione! Aggiungiamo che non siete campioni di ottimismo e, probabilmente, per ragioni valide ma fate bene a non nascondere la testa sotto la sabbia. Forse nel lavoro non avete ottenuto un risultato soddisfacente o, anche in un affare, guadagnato quanto avreste voluto ma, prestissimo, potrete nuovamente sentirvi vittoriosi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com