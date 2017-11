Oroscopo Acquario del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

il clan degli amici cari…

La Luna sbarca nel vostro segno: probabilmente dovrete prendervi cura di una persona o dare sostegno morale. Potrebbe trattarsi di un caro amico/a ed è noto quanto per voi sia importante il clan degli amici stretti. D’altra parte, dalla notte dei tempi l’Astrologia sostiene che non esite una amico migliore dell’Acquario… Seconda decade: parecchio lavoro, vi sentite stanchi. La situazione andrà avanti per cui, stringete i denti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]