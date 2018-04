Oroscopo Acquario del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

intuizioni decisive se…

Sembrate svolgere tranquillamente gli impegni quotidiani, eppure nella vostra mente si agitano mille pensieri, riflettete a manetta su questioni importanti senza tuttavia pensare realmente a come risolverle: in poche parole, girate a vuoto. Distrarre l’attenzione dal pensiero fisso, dedicandovi a un’attività che vi piace, potrebbe far arrivare delle intuizioni decisive!

